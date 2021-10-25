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Özge Özpiriçci'den ilk poz!

Uzun yıllardır aşk yaşadığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz haftalarda sade bir tören ile dünyaevine giren Özge Özpirinçci, Yeniköy'de görüntülendi. Bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekleme: 25.10.2021 - 10:06 Güncelleme: 25.10.2021 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Özge Özpiriçci'den ilk poz!

Doğumuna sayılı günler kalan oyuncuÖzge Özpirinçci, Yeniköy'de köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, "İlk hamile pozumu vereyim" diyerek gazetecilerle şakalaştı.

"Her şey gayet güzel ve iyi gidiyor" diyen Özpirinçci, "Yaz biraz yoğun geçti, setlerde" dedi. Rol aldığı 'İlk ve Son' dizisinin ikinci sezonunda olmayacağını söyleyen oyuncu, "Dizi sonrası Bozburun'daydık, nikahımızı hallettik" şeklinde konuştu.

"AİLE ARASINDA HALLETTİK"
Nikahın aile arasında olduğunu söyleyen Özge Özprinçci, "Size kırılan arkadaşlarınız oldu mu?" sorusuna, "Hayır. Zaten halletmemiz gereken gibi gördüğümüz bir iş gibiydi, hazır oradayken öyle aile arasında hallettik" yanıtını verdi.

Rol aldığı dizideki terapi bölümüyle alakalı konuşan güzel oyuncu, "Terepi dublajı çok ilgi gördü. Onunla ilgili çok mutluyuz, bizim ekibimizin gayet güzel bir gelişimiydi. Çok bilindik bir şey değildi, alışıldık bir şey değildi. O yüzden izleyiciden çok güzel yorumlar aldık. Sadece teknik aksaklıklar olmuş konuyla ilgili ama onun dışında çok güzeldi her şey" dedi.

Hamilelik sürecinden bahseden Özpirinçci, "Kızım beni hiç yormadı. Sette çalışırken de çok uyumluydu benimle sağ olsun. Çok az kaldı altı hafta, yılbaşı öncesi geliyor" dedi.

"BİR SÜRE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"
Doğum sonrası çalışmayacağını söyleyen oyuncu, "Bir süre çalışmak istemiyorum açıkçası, hatta bu yüzden bu işler arka arkaya geldi. Hamile hamile koşturarak sete gider oldum. 'İlk ve Son'u yapmadan doğursaydım çok içimde kalırdı. Herhalde iki sene falan oturmayı planlıyorum. Ama güzel bir proje gelirse belli olmaz, kurtluyuz biz" dedi.

"BURAK REDDETTİ"
İsim konusuna değinen oyuncuya daha önce açıkladığı, "Üzüm olmasını istiyorum" sözleri hatırlatılınca, "Üzüm ismine asla ve asla pozitif yanıt alamıyorum. Maalesef Burak kesinlikle reddetti Üzüm'ü..."

"Tabi ki benim de romantik bir düşünceydi, Üzüm olması çok zor. Onun dışında var birkaç isim sürekli böyle konuşup değiştiriyoruz. Yüzünü görünce karar vereceksiniz diyor birçok kişi bakalım, gelsin sağlıkla" diye konuştu.

"DÜĞÜN İSTİYORUZ"
Eşi Burak Yamantürk'le düğün istediklerini söyleyen Özpirinçci, "Kesinlikle düğün istiyoruz böyle arkadaşlarımızla partileyebileceğimiz, güzel bir şey istiyoruz. Benim de emzirme sürecim bitikten ve hani bende insanlarla birlikte dans edip eğlenebileceğim bir zamanda istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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