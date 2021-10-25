Meltem Miraloğlu'na şok! Üvey oğlu olaya el koydu

'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk gelin rolüyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, yine evliliğiyle gündemde. Kendisinden 48 yaş büyük 82 yaşındaki ABD'li Patrick Grady ile evlenip ABD'ye yerleşen Miraloğlu'nun başı üvey oğluyla derde girdi.Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor.SON MODEL OTOMOBİL HEDİYE ETTİGeçtiğimiz aylarda evden kaçan oyuncuyu ikna etmek isteyen eşinin ona kırmızı renkte son model bir otomobil hediye ettiği konuşulmuştu.3Meltem Miraloğluna şok Üvey oğlu olaya el koyduMiraloğlu'nun ayrıca ABD'li kocasına vasiyet yazdırdığı ve Patrick'in öldükten sonra tüm mal varlığının kendisine bıraktığını da iddia etmişti.DAVA AÇTIUçanKuş TV'de Canlı Masa isimli magazin programına katılan yazar Onur Akay, Miraloğlu'na ve ABD'li eşine dava açıldığını duyurdu.5Meltem Miraloğluna şok Üvey oğlu olaya el koyduAkay, "Patrick'in öz oğlu hem üvey annesi Meltem Miraloğlu'na, hem de öz babasına dava açtı. Babasının yaşlılık ve aile düzenini bozacak yaşam tarzı içinde olduğunu mahkemeye sunan öz oğlu, babasının hayatını ve parasını kontrol etmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak vasilik ve vasiyet iptal davası açtı..."VASİYETİN İPTALİNİ İSTEDİPatrick'in oğlu Meltem'in sadece babasının parası ve Green Card için evlendiğini ekleyerek, babasının Meltem'e bıraktığı servet için yazdığı vasiyetin iptalini de istedi." ifadelerini kullandı.