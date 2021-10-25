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Feyza Aktan: Yine olsa tokat atarım

Evine gelen eski eşi Özcan Deniz'i darbederek tişörtünü yırtan Feyza Aktan, canlı yayında olaylı günü anlattı.

Feyza Aktan: Yine olsa tokat atarım
Ekleme: 25.10.2021 - 11:19 Güncelleme: 25.10.2021 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Feyza Aktan: Yine olsa tokat atarım
Evliliklerini bitirme kararı aldıktan sonra velayet için mahkemelik olan Özcan Deniz-Feyza Aktan cephesinde sular durulmuyor.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Feyza Aktan'ın evine giden Özcan Deniz'in, Aktan tarafından darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Olay görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken Feyza Aktan, bugün TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.

'GÖRÜNTÜLERİN ÖNCESİ KESİLDİ'

Canlı yayında olayın aslını anlatan Feyza Aktan, söz konusu görüntülerin öncesi olduğunu belirterek 'Bu görüntülerin bir iki dakika öncesi kesildi.' ifadesini kullandı.

'BAĞIRIP DURUYORDU'

Evine gelen Deniz'in, kapıyı açar açmaz bağırmaya başladığını söyleyen Aktan, şöyle devam etti.

'O görüntülerin öncesinde şunu söylüyor, 'oğlumun önlüklerini neden giydirmedin, neden çocuğun üzerinde formaları yok.' Ben şaka yaptığını zannettim, gülerek 'Özcancığım saatin farkında mısın, sana ben mesajlar da attım. Hazırlıyorum, çoraplarını giydireyim' dedim.

'KAPIMA GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR VAZİYETTE GELDİ'

Hala bağırarak konuşmalara devam etti. O gün o kadar gözü dönmüş bir vaziyette geldi ki kapıya çünkü velayet davası yaklaşıyor, ellerinde bir görüntü olmak zorundaydı.


'HIRSIYLA ÖFKESİYLE O TOKATI ATTIM'

Hırsıyla öfkesiyle o tokatı attım. Biliyordum bu görüntülerin servis edileceğini.'

'YİNE OLSA YİNE YAPARIM'

Aktan, sunucu Müge Dağıstanlı'nın 'Bugün de olsa aynı şeyi yaparım diyor musun?' sorusuna ise 'Kesinlikle yaparım. Kuzey'i korumaya çalışırken, babası dahi olsa o tokatı annesi adına her zaman atarım. Kuzey'in psikolojisini riske atacak bir durumla karşılaşırsam aynı tavrı tekrar sergileyeceğim. Umarım böyle bir durum yaşanmaz.' yanıtını verdi.
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