Aslı Şen'den Linet'e şok tepki: Neden star olamadığını bu gece anladık!

Şarkıcı Linet, hafta sonu Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Linet'i dinlemeye gidenler arasında Aslı Şen ve onun kadın arkadaşları da vardı. Şen, ilerleyen dakikalarda Linet'in sahnedeki tavırlarını eleştirerek, ünlü şarkıcıya adeta ateş püskürdü. Linet'in kendi masalarına selam vermemesine tepki gösteren Şen, 'Dün gece sanatçımız altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. Adabı muaşeretten bir haber!' sözleriyle ünlü şarkıcıyı hedef aldı.'NEDEN STAR OLAMADIĞINI ANLADIK!'Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aslı Şen, paylaştığı Linet fotoğrafının üzerine de çarpı işareti koydu. Aslı Şen, gönderisinde 'Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabı muaşeretten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!' ifadelerini kullandı.'MASAMIZI TERK ETTİK!'Daha sonra bir açıklama daha yapan Şen, 'Yıllardır canlı müzik mekanlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabı muaşeretten gereği sanatçı, özellikle ön masalara ki bence tüm salona demeli gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir. Dün gece sanatçımız altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. İki sene önce Bodrum'daki bir mekanda da yapmıştı. 'Herhalde ben yanlış anladım' demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından... Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik! Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi ve Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor! Mekanlarda sanatçı seçerken umarım bu söylediklerimizi dikkate alırlar. Malum restoranlar bu tarz eğlence mekanları özellikle kadınların tekelinde ve yönlendirmesi ile çalışır. Özellikle kadın gruplarının huzurla eğlenmesi gece hayatı için çok önemlidir. Mekan sahibi bir iş kadını olarak Aslı Şen.' mesajını paylaştı.'HER KONUĞUM AYNI KIYMETTEDİR'Şen'in açıklamalarının ardından Linet, sosyal medya hesabından yanıt verdi:Dün akşamki konserimde sahneye çıktığım anda en önden, en arka masalara kadar beni dinleme lütfunda bulunan tüm değerli misafirlerimi kucaklayarak selamladım. Özelimde tanıdığım dostlarım da beni izlemeye gelen tüm değerli konuklarım da benim için aynı kıymettedir. Bahsi geçen hanımefendilere ve diğer tüm değerli misafirlerimize de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle...