Gözde aşıklar Paris'te!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş adamı Mehmet Dinçerler'de bulmuştu.İlk olarak Bodrum'da görüntülenen çift, ardından Tulum'a tatile gitmişti.PARİS'E UÇTULARAşkları doludizgin devam eden çift, bu kez doğum günü kutlaması için Paris'e uçtu.36 yaşına basan Hadise, Paris'teki kutlamalardan kareleri de Instagram hesabından sevenleri ile paylaştı.SEVGİLİDEN BİNLERCE BEĞENİ ALAN ÖPÜCÜKŞarkıcı, sevgilisinin kendisini öptüğü o anları, “Hadise, Paris'te” notuyla yayınladı.Bu kareler binlerce beğeni ve yorum aldı.“BENİM ADAMIM...”Dinçerler ise sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutlamıştı.Birlikte çektikleri fotoğraflarını paylaşan genç iş adamı, “Hep yanımda ol, iyi ki doğdun...” diye yazmıştı.Hadise ise Mehmet Dinçerler'in gönderisine, “Benim adamım...” yorumunu yapmıştı.