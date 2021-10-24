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Eski haliyle görenleri şoke etti!

Kaan Urgancıoğlu yıllar önceki hali ile hayal kırıklığı oldu. Son dönemde yer aldığı Aşk 101 ve Yargı dizileri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Mesleğinde 20 yılı deviren Kaan Urgancıoğlu, 2021 yılında ekranlarda adeta fırtınalar estiriyor. Yargı'nın karizmatik savcısı Ilgaz Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar önce yer aldığı projeleri duyanlar oldukça şaşırırken oyuncunun değişimi de dikkatlerden kaçmıyor. Kaan Urgancıoğlu, 2002 yılında Karaoğlan dizisinde Karaoğlan karakterine hayat verdi. Bu proje çok uzun soluklu olmadı ancak Urgancıoğlu yine aynı kanalda başlayan Kampüsistan dizisi için başrol teklifi aldı. Kendisini günümüze kadar getiren popülerliğini ise bu projeyle elde etti. İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar içindeki değişimi...

Ekleme: 24.10.2021 - 10:28 Güncelleme: 24.10.2021 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Eski haliyle görenleri şoke etti!
Kaan Urgancıoğlu yıllar önceki hali ile hayal kırıklığı oldu. Son dönemde yer aldığı Aşk 101 ve Yargı dizileri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi.

Sosyal medyada 2.1 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Mesleğinde 20 yılı deviren Kaan Urgancıoğlu, 2021 yılında ekranlarda adeta fırtınalar estiriyor. Yargı'nın karizmatik savcısı Ilgaz Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar önce yer aldığı projeleri duyanlar oldukça şaşırırken oyuncunun değişimi de dikkatlerden kaçmıyor.

Kaan Urgancıoğlu, 2002 yılında Karaoğlan dizisinde Karaoğlan karakterine hayat verdi. Bu proje çok uzun soluklu olmadı ancak Urgancıoğlu yine aynı kanalda başlayan Kampüsistan dizisi için başrol teklifi aldı. Kendisini günümüze kadar getiren popülerliğini ise bu projeyle elde etti. İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar içindeki değişimi...













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