Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan ilk kez konuştu

Özcan Deniz'i darp ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Feyza Aktan, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aktan, "Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu." dedi.

Eski eşi Özcan Deniz ile oğlu Kuzey'in velayet davası için sık sık karşı karşıya gelen Feyza Aktan arasında sular durulmuyor.Oğlunu görmek için Feyza Aktan'ın evine giden Özcan Deniz, büyük şok yaşadı. Aktan, Deniz'i tokatlarken üzerini parçaladı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.Aktan, görüntülerin basına servis edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Aktan, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:'Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu.'