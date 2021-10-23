İspanya'da Kerem Bürsin izdihamı!

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, İspanya'dan aldığı özel davetle Kanarya Adaları'na gitti. Havaalanında hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Bürsin, büyük mutluluk yaşarken izdiham yarattı. Hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Bürsin, "Hepinizi seviyorum. İyi ki geldiniz" sözleri ile teşekkür etti.

Gran Canaria Swimm Week by Mc'nin davetlisi olarak İspanya'nın Kanarya Adaları'na giden Sen Çal Kapımı dizisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin havalimanında yoğun ilgiyle karşılaştı.HAVAALANINDA İZDİHAM YAŞANDIGördüğü yoğun ilgi karşısında mutluluk yaşayan Kerem Bürsin, "Hepinizi seviyorum. İyi ki geldin. İyi ki varsınız" diyerek duygularını dile getirdi. Bürsin, hayranları ile fotoğraf çekilirken havaalanında izdiham yaşandı.Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine oyuncu Kerem Bürsin de katılacak. Gran Canaria Yüzme Haftası etkinliği 21-24 Ekim tarihleri arasında Maspalomas'taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda gerçekleştirilecek.