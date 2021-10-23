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Burak Deniz ile Didem Soydan ayrıldı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen Didem Soydan ile Burak Deniz ilişkisini noktalama kararı aldı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Ekleme: 23.10.2021 - 11:34 Güncelleme: 23.10.2021 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Burak Deniz ile Didem Soydan ayrıldı!


Bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve ilişkilerini magazin basınından uzakta sürdüren Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Soydan ve Deniz, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ünlü çiftin tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Deniz ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen Didem Soydan, muhabirlerin 'Evlenmeyi düşünüyor musunuz?' sorusunu gülerek geçiştirmişti.
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