Tarkan'dan 15 milyon liralık çekim!

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşti.Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'ye gelmeyen Tarkan, bir süre daha sahneye çıkmayacağını duyurmuştu ancak kararını değiştirdi.Hayranlarının ısrarlarına daha fazla dayanamayan Tarkan, sürpriz bir karar aldı. Ünlü şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda yeni projelerinin müjdesini verdi.Megastar, Trendyol'la reklam anlaşması yaptığını twitter'dan “Bir süredir yazılıp çiziliyor… Konuyla ilgili konuşuluyor… Bize de her gün soruyorlar… Doğru mu değil mi? Evet, doğru” sözleriyle duyurmuştu.15 MİLYON LİRALIK ÇEKİMBugün fotoğraf çekimi için, bu hafta sonu da reklam filmi için kamera karşısına geçecek olan Megastar'ın alacağı para merak konusu oldu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tarkan 1 yıllık kampanya için Trendyol'dan 15 milyon TL alacak.