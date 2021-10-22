Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında sona gelindi!

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 8 Mart 2018 tarihinde evlenmişti. Bir çocuğu olan çift, anlaşamadıklarını belirterek, boşanmaya karar vermişti. Evliliklerini sonlandıran ikili, çocuklarının velayeti için ise davalık olmuştu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde devam eden duruşmada taraflar bugün yine karşı karşıya geldi. Duruşma öncesi Özcan Deniz ile Feyza Aktan karşılaşmamak için ayrı yerlerde bekledi.Basına kapalı olarak yapılan duruşma yaklaşık iki saat sürdü. Duruşmada ilk olarak Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile oturduğu sitenin elektrik teknisyeni Salih Yıldırım tanık olarak dinlendi. Özcan Deniz'in iki tanığının ardından Feyza Aktan'ın tanığı annesi Fatıma Damarcan dinlendi.ÖZCAN DENİZ'DEN ÜÇ KELİMEMahkeme, bir sonraki celsenin karar duruşması olduğunu belirterek, duruşmayı erteledi. Duruşma salonundan ilk olarak Feyza Aktan ile avukatı çıktı. Duruşma salonundan çıkan Özcan Deniz, “Ertelendi. Sonuç çıkmadı” dedi.