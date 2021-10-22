  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında sona gelindi!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in üç yaşındaki çocuğunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasında sona gelindi. Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan’ın annesi Fatıma Damarcan tanık olarak dinlendi.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında sona gelindi!
Ekleme: 22.10.2021 - 13:20 Güncelleme: 22.10.2021 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında sona gelindi!
Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 8 Mart 2018 tarihinde evlenmişti. Bir çocuğu olan çift, anlaşamadıklarını belirterek, boşanmaya karar vermişti. Evliliklerini sonlandıran ikili, çocuklarının velayeti için ise davalık olmuştu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde devam eden duruşmada taraflar bugün yine karşı karşıya geldi. Duruşma öncesi Özcan Deniz ile Feyza Aktan karşılaşmamak için ayrı yerlerde bekledi.

Basına kapalı olarak yapılan duruşma yaklaşık iki saat sürdü. Duruşmada ilk olarak Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile oturduğu sitenin elektrik teknisyeni Salih Yıldırım tanık olarak dinlendi. Özcan Deniz'in iki tanığının ardından Feyza Aktan'ın tanığı annesi Fatıma Damarcan dinlendi.

ÖZCAN DENİZ'DEN ÜÇ KELİME

Mahkeme, bir sonraki celsenin karar duruşması olduğunu belirterek, duruşmayı erteledi. Duruşma salonundan ilk olarak Feyza Aktan ile avukatı çıktı. Duruşma salonundan çıkan Özcan Deniz, “Ertelendi. Sonuç çıkmadı” dedi.


Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'
Başkan Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor
Putin Batı'yı topa tuttu! 'İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç'
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Tüm Türkiye için devreye alınacak
FETÖ kumpasına TÜGVA'dan tokat gibi cevap!
Küçükçekmece’de bitmeyen İSKİ çilesi: Vatandaş bir aydır perişan
İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Dostlarımızla iktidar olup Kürt sorununu çözeceğiz'
Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj!
Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmede neler konuştu? İkisi de Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız
ABD’li vekillerden PKK destekli 'Türkiye’ye F-16 verilmesin' mektubu
İstanbul’da şimdi de tramvay arızası
Millet İttifakı'nda çatlak! HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı
CHP'li belediyeler şaşırtmıyor! Sağlıkçı heykelleri alay konusu oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu: Adaylığıma ittifak karar verecek
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde bir seminere 700 bin lira ödenmiş
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
Baka Koca'dan flaş çağrı!
Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!
Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

İki fotoğrafa da bakıp öyle alın! Zehri kökünden anlaşılıyor!

İki fotoğrafa da bakıp öyle alın! Zehri kökünden anlaşılıyor!

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor