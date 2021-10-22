Mehmet Dinçerler aşkını haykırdı!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, yeni aşkıyla mutluluğu buldu.Dinçerler ile aşkı temmuz ayında Bodrum'da belgelenen Hadise, 36 yaşına bastı. Kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, bu pozları, 'Doğum günü kutlamaları başladı.' notuyla 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.'BENİM ADAMIM'Dinçerler ise sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan iş insanı, 'Hep yanımda ol, iyi ki doğdun...' sözleriyle Hadise'ye seslendi. Ünlü şarkıcı ise Mehmet Dinçerler'in 24 binden fazla beğeni alan gönderisine, 'Benim adamım...' yorumunu yaptı.