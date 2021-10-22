  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Bugün görülen duruşmanın ardından eski eşler arasında mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Feyza Aktan Özcan Deniz'e tokat attığı ve eski eşinin üzerine saldırarak tişörtünü de yırtıyor. Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uzun süredir zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Feyza Aktan, yakın zamanda bir açıklama yapacağını ifade etti. İşte detaylar.

Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu
Ekleme: 22.10.2021 - 23:22 Güncelleme: 22.10.2021 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü.

Bugün görülen duruşmanın ardından eski eşler arasında mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; Feyza Aktan Özcan Deniz'e tokat attığı ve eski eşinin üzerine saldırarak tişörtünü de yırtıyor.

O görüntüler ortaya çıktı! İşte Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği anlar | Video

"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİM BİR OLAYIN SONUCUYDU"

Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Feyza Aktan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu.

Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.


"KİMSENİN ŞÖHRET BASAMAĞI DEĞİLSİN"

Öte yandan duruşmanın ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabında çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Deniz, şunları dile getirdi:

"Sen evlatsın. Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin..."

CHP'li Özel: Başörtülü annelerin orduevlerine sokulmamasının CHP'ye mal edilmesi yanlış
Türk SİHA'ları PKK kontrolündeki Kamışlı ve Ayn el Arab semalarında
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Belediye başkanı mısın mafya bozuntusu musun?'
Biden'dan canlı yayında tuhaf hareketler! Kimse ne olduğunu anlamadı!
CHP'nin yaptırdığı heykeli 'AK Parti yaptı' diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
Antalya'daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...
Suruç'ta 34 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının failinin cezası belli oldu
22 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor
Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi
Mansur Yavaş’ın korumaları, kitre bebek vurgunuyla ilgili soru soran gazetecileri darbetti
Türk bilim insanlarından gargara ile korona testi!
Mehmet Sevigen: CHP'nin önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleridir
Oda TV MİT'in MOSSAD ajanlarını enselemesinin ardından İsrailli casusların sözcülüğüne soyundu
Uzman Çavuş Burak Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na sert tepki: Şark kurnazı, siyasi ip cambazı
Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'
Başkan Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor