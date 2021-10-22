Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Bugün görülen duruşmanın ardından eski eşler arasında mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Feyza Aktan Özcan Deniz'e tokat attığı ve eski eşinin üzerine saldırarak tişörtünü de yırtıyor. Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uzun süredir zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Feyza Aktan, yakın zamanda bir açıklama yapacağını ifade etti. İşte detaylar.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor.Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü.Bugün görülen duruşmanın ardından eski eşler arasında mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde; Feyza Aktan Özcan Deniz'e tokat attığı ve eski eşinin üzerine saldırarak tişörtünü de yırtıyor.O görüntüler ortaya çıktı! İşte Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği anlar | Video"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİM BİR OLAYIN SONUCUYDU"Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Feyza Aktan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu.Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı."KİMSENİN ŞÖHRET BASAMAĞI DEĞİLSİN"Öte yandan duruşmanın ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabında çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Deniz, şunları dile getirdi:"Sen evlatsın. Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin..."