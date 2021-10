İfşalar devam ediyor! 'Üstüne bayıldım gerisi için...'

Erkan Özerman, 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarıyla gündemde.Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programına katılan yarışmacılar günlerdir iddialarını sürdürüyor. Programa bugün katılan konuklardan biri 'Boxer'ımı açmaya çalıştı ne yapıyorsun dedim ben' dedi.Bir başka yarışmacı ise Erkan Özerman'ın 'Sende doğulu fiziği var. Üst tarafına bayıldım otelde yer ayırtacağım aşağı tarafını görmek için sabırsızlanıyorum' dediğini iddia etti.Özerman, dün katıldığı programda iddiaları yalanlarken yarışmada Best Smile ödülü alan Elmas Yıldız isimli yarışmacının, iki iş adamının desteğini aldığını, bu iş adamlarının da Yıldız'ın iyi bir derece alamadığı için çıldırdığını ve bu yüzden organize olarak bu iddiaları ve iftiraları ortaya attıklarını söylemişti.Erkan Özerman, 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Özerman hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.GARSONA BEST MODEL SÖZÜ MÜ VERDİ?Bu iddiayı, '2. Sayfa' canlı yayınında sunucu Müge Dağıstanlı duyurdu. Onur Akay'ın mesajını okuyan Dağıstanlı, 'Kaldıkları otelden bir garson bana ulaştı. Garson 'bana bile böyle tekliflerde bulundu' diyor. Erkan Özerman, garsona 'masaj için odasına gelirse Best Model'a onu sokacağını' söylemiş' ifadelerini kullandı.Özerman, geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarının hatırlatılması üzerine, programın sunucularından Müge Dağıstanlı'ya 'Geçmiş yıllarda neden o fotoğrafları istedin o zaman?' deyince stüdyoda sesler yükseldi.Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, bu sözler karşısında şoke oldu ve şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sunucular, Özerman'ın dikkat dağıtmak için bu konuları gündeme getirdiğini ve ilgiyi kendi üzerinden kendilerine getirdiklerini söylediler.CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİLERÖzerman'ın 'Utanmazsınız' sözüyle çılgına dönen '2. Sayfa' sunucuları, 'Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok Allah'a şükür. Bu iddialar yine olsun yine yayın yaparız' dedi.Yayın boyunca Özerman'ın tepkilerinden rahatsız olan Gülşen Yüksel Salt, 'Sus bir dakika' sözünden sonra iyice sinirlendi ve 'Beni böyle çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız. Lütfen kendinize gelin. Benimle böyle konuşamazsınız. Hiçbir şekilde utandığımız, çekindiğimiz hiçbir şey yok. Siz bizi tehdit mi ediyorsunuz' sözleriyle tepki gösterdi.NE OLMUŞTU?'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' canlı yayınına katılan Elmas Yılmaz, Best Model yarışmasıyla ilgili iddialarıyla gündeme geldi. Bu yıl yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, hakkının yendiğini iddia ederek, yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi.ELMAS YILMAZ: DERECEYE GİRECEKLER BELLİYDİYılmaz, 'Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı' iddiasında bulunarak, herkesi şoke etti.Elmas Yıldız, organizasyon sorumlusunun, erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığını ve olumsuz cevaplar karşılığında ‘Yarışmada görürsün' dendiğini ileri sürdü.BARIŞ ARSLAN'DAN ELMAS'A DESTEKPrograma telefonla bağlanan Best Model of Turkey 2021 yarışmacılarından Barış Arslan, Elmas Yıldız'ı destekledi. Arslan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:'AHLAKSIZ TEKLİFİ REDDETTİĞİM İÇİN DERECE VERMEDİLER''Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. 1.5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım.'İŞTE BİRİNCİ SEÇİLENLERYarışmada; Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi. Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu.OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLERÖte yandan ilki 1988 yılında gerçekleşen, bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan Best Model of Turkey 2021 yarışmasının yarı finalinde yarışmacıları seçme görüntüleri sosyal medyada olay yaratmıştı.Söz konusu fotoğraflarda; kadın adaylar arkada ayakta, erkekleri ise sıkış sıkış halde yerde çömelmiş vaziyette görülmüştü. Yarışmanın organizatörü Erkan Özerman'ın da orada olması dikkat çekmişti.