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Eser'den flaş Berfu Yenenler itirafı!

Eser Yenenler, iki çocuk doğuran eşi Berfu Yenenler'le ilgili bir itirafta bulundu.

Ekleme: 22.10.2021 - 11:38 Güncelleme: 22.10.2021 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Eser'den flaş Berfu Yenenler itirafı!
Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler Buket Aydın'la Tarafını Seç programına konuk oldu. Yenenler, programda kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar verdi.

Buket Aydın'ın 'Eşin doğumlardan sonra çok kilo alsaydı ve veremeseydi nasıl bakardın?' sorusuna şu şekilde cevap verdi:

'BENİM AİLEM ÇOK KİLOLUYDU'

'Benim hayat görüşüm de bunun bir önemi yok. Ben zaten çok kilolu bir ailenin içine doğdum. Hatta ben Berfu'ya dedim bile 'Keşke biraz daha kilolu kalsaydın' diye. Yok, tabi ki de öyle bir şey demedim.

'KİLOLARI VERMEK İÇİN UĞRAŞMADI'

Ama kilolu kalsaydı da umurumda olmazdı. Ama bir süre sonra kendi ideal kilosuna döndü. Biraz dikkat etti ama bunun için çok fazla uğraşmadı. Biz evli insanlarız artık. Birbirimize senin zayıflaman lazım, şu kiloda olman lazım gibi bir şeyler söylememe durumumuz yok'


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