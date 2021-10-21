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Ünlü şarkıcı Hadise doğum gününü kutladı! İşte Hadise’nin doğum gününden ilk kare!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikteliğini paylaştığı el ele fotoğrafla resmiyete döken ünlü şarkıcı Hadise, erken doğum günü kutlamasını bugün yaptı. Sosyal medyadan fotoğrafını paylaşan Hadise, "Doğum günü kutlamaları başladı" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının paylaşımına ilk yorumu yapan ise Seda Sayan oldu. İşte ünlü şarkıcının doğum gününe ait paylaştığı o fotoğraf!

Ekleme: 21.10.2021 - 23:38 Güncelleme: 21.10.2021 - 23:40 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise doğum gününü kutladı! İşte Hadise’nin doğum gününden ilk kare!
Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bugün yeni bir paylaşım yaptı.

22 Ekim doğumlu ünlü şarkıcı, doğum gününü kutladı.

Erken yaptığı kutlamadan bir fotoğraf paylaşan Hadise, fotoğrafın hemen altına, "Doğum günü kutlamaları başladı" notunu ekledi.

Sosyal medya takipçileri ve şarkıcının hayranları, Hadise'nin fotoğrafının altına yorum yaptı.

Ünlü şarkıcının paylaşımına ilk yorumu yapan ise Seda Sayan oldu.

Seda Sayan, "Doğum günün kutlu olsun bebeğim" ifadelerini kullanarak ünlü şarkıcının doğum gününü kutladı.

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile olan 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı.

Ayrılıktan bir süre sonra Hadise'nin adı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile anılmaya başladı.

İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin Meksika tatili basına sızmıştı.

Ancak Hadise ve Mehmet Dinçerler bir süre sonra el ele tutukları fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı ve ilişkileri resmiyet kazandı.

Ünlü şarkıcı Hadise hakkında çıkan 'istenmeye gelin' dedikodularına ise katıldığı bir sergide cevap verdi.

Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile birlikte sergiye katılan Hadise 'İstenmeyen gelin' sorusuna güldü geçti.
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