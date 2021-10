Ünlü mankenin podyumda flaş kazası!

Moda tasarımcısı Deniz Albayrak, önceki akşam Beyoğlu'nda bulunan Sheraton Otel'de bir defile düzenledi. Defilenin baş mankeni ise Tuğba Altıntop'tu.'Güçlü Kadın' projesiyle yola çıkılan defilede 'Kadın ve Kadın' adlı Haute Couture defilesinde 15 kadın ve 15 erkek manken podyuma çıktı. Tuğba Altıntop gecede yeşil bir elbise ve bir gelinlik giydi.Podyuma çıktığı sırada ayağı takılan Altıntop, yere düşerek büyük bir kazanın eşiğinden döndü. Yerde ayakkabılarını ayağından çıkararak kenara atan Altıntop, podyumda yürümeye devam ederek bütün alkışları topladı.Final yürüyüşünü gelinlikle yapan Altıntop, gecenin mimarı Deniz Albayrak'ın gelmesiyle birlikte bir kez daha podyumda yürüyerek, izleyicileri selamladı. Deniz Albayrak, gecede 'Yılın En İyi Moda Tasarımcısı' ödülününde sahibi oldu.Tuğba Altıntop ve ünlü modacı Deniz Albayrak, defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altıntop, “Kadın dünyanın var oluşumdan beri var. Ve dünyanın sonuna kadar her daim var olacaktır. Kadına şiddete her zaman hayır. Önemli olan bugünün anlam ve önemidir. Deniz Albayrak'ın düzenlemiş olduğu defilede bulunmak bemim gerçekten büyük onur” dedi.Gazetecilerin, “Podyumda küçük bir kaza atlattınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?” sorusuna Altıntop, “Küçük değil bayağı büyük aslında. Bileğimi kırabilirdim. Kadın her ne olursa olsun yoluna devam etmeli. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.