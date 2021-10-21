Nur Fettahoğlu'ndan mayolu kutlama!
Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, evinde çekildiği mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fettahoğlu, Merkür retrosunun bitmesini kutladı.
Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz aylarda çektirdiği mayolu fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.
Siyah mayolu karesini yayınlayan oyuncu, Merkür retrosunun bitmesini kutladı.
Dans ettiği andaki poza Fettahoğlu, "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans" notunu düşerek, Dolunay'ın başladığını yazdı.
Kısa sürede Fettahoğlu, binlerce beğeni aldı.