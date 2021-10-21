Nur Fettahoğlu'ndan mayolu kutlama!

Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz aylarda çektirdiği mayolu fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.Siyah mayolu karesini yayınlayan oyuncu, Merkür retrosunun bitmesini kutladı.Dans ettiği andaki poza Fettahoğlu, "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans" notunu düşerek, Dolunay'ın başladığını yazdı.Kısa sürede Fettahoğlu, binlerce beğeni aldı.