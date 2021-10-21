Burcu Esmersoy'un pozları rekor kırdı!

Ekranların aranan ismi güzel sunucu Burcu Esmersoy, hem yaptığı açıklamalar, hem de aktif kullandığı sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.45 yaşındaki sunucu son olarak, leopar desenli mini elbisesi ve yine aynı desendeki ayakkabılarıyla Kanlıca'da verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.4 milyon takipçisi olan Instagram hesabından eğlendiği anları yayınlayan Esmersoy, gönderisine 'İstanbul' notunu düştü. Güzelliği ve fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartan sunucunun paylaşımı, kısa sürede 44 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.Geçtiğimiz haftalarda da daha önce Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği tek düğmeli hırkayla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Burcu Esmersoy, gönderisine; 'Instagram'da bir şeyler mi oluyor?' notunu düşmüştü.Öte yandan Esmersoy, daha önce verdiği bir röportajda; 'Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30'da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8'de kapanıyor. 9.30-10.00'da yatıyorum. Sabah 5'te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme' demişti.