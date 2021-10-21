Aleyna Tilki'den büyük başarı!

Birkaç hafta önce iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından 'veda' paylaşımında bulunmuş ve yurt dışına çıkmıştı.Genç şarkıcı, yayınladığı gönderide, 'İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp ‘Yalan' klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece. Hepsi bu' ifadelerine yer vermişti.Aleyna Tilki ardından dünyaca ünlü ABD'li DJ/prodüktör Dillon Francis'in yeni çıkan “Happy Machine” albümünde söylediği “Real Love” şarkısını geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.Hürriyet'in haberine göre; yeni çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Tilki, şarkının yayınlandığı 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı. Aleyna Tilki, Billboard Hot Dance/Electronic Songs listesine 24 numaradan giriş yaptı. Genç şarkıcı, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı bu listeye girmiş oldu.Öte yandan önceki hafta Tilki, Londra'da hasrete daha fazla dayanamadı ve ailesini görmek için üç günlüğüne dönüş yapmıştı. Balonlarla karşılanan Tilki, ailesine kavuştuktan sonra havaalanı kapısında dans etmişti. Bu anları da '3 günlüğüne Türkiye'ye gelmişimdir' notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.