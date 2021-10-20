Evcen, elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Instagram hesabından paylaştığı resimlerle sık sık gündem olan Fahriye Evcen, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Güzel oyuncunun, eşinin reklam yüzü olduğu markanın lansmanında giydiği elbise, sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDUBurak Özçivit'ten olan oğlu Karan'ın doğmasından sonra uzun bir süre ekranlara ara veren Evcen, başrolünü Barış Arduç'la paylaşacağı TRT ekranlarında yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizinde rol alacak.