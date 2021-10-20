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Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında şok eden ifade!

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Deniz Bulutsuz gelirken, katılmayan Ozan Güven'i avukatları temsil etti

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında şok eden ifade!
Ekleme: 20.10.2021 - 11:21 Güncelleme: 20.10.2021 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında şok eden ifade!
İlişkileri şiddet iddiasıyla biten iki oyuncu Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, tanıklar dinlendi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Deniz Bulutsuz gelirken, katılmayan Ozan Güven'i avukatları temsil etti.

'HER YERİ KAN İÇİNDEYDİ'

Duruşmada ilk olarak Deniz Bulutsuz'un iş ortağı Erdem Oraylı tanık olarak dinlendi. Oraylı, 'O gün kutlama yemeğine gittik. Keyifli bir geceydi. Gözüme takılan tek şey Ozan Güven'in ara sıra birlikte çalıştığım fotoğrafçı için, 'Avucumun içiyle tokatlayasım geliyor' dediğiydi. Yemek dönüşü beni eve bırakıp sonra uğrayacağım dediler. Yattım uyudum. Saat 03.00- 04.00 arası Deniz beni aradı. Sesi titriyordu. Ozan'la tartıştık dedi. Yanıma gelmek istedi. 20 dakika sonra Ozan Güven'in şoförü Hasan, Deniz Bulutsuz'u yalınayak vaziyette yanıma getirdi. Deniz'in sweatshirtün yakası açıktı ve boyun bölgesi kan içindeydi. Gözü şiş ve kan oturmuştu. Çenesi yarıktı. 'Hasan ne oldu?' diye sordum, bir şey demedi. Deniz, 'Ozan beni öldürecek' diye titreyip ağlıyordu. 'Hastaneye gidelim' dedim. Bir şok durumu vardı. Sabaha kadar konunun üzerinden geçip şoku atlatmaya çalıştık' dedi.

'NASIL SEVİŞTİĞİNİZİ DE ANLAT'

Ozan Güven'in tanık olarak dinlenen arkadaşı Ramazan Çelik ise o gece ikilinin evine geldiğini belirterek, '6 ay önce sevgili değildiler. Ben de 'Arkadaştınız nasıl sevgili oldunuz' diye sordum. Deniz 'O zaman ilişkim vardı' dedi. Deniz eski erkek arkadaşını güzel bir şekilde bahsederken övgü dolu sözlerin ardından Ozan, 'Ramazan'a bari nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi. Deniz'in dizinde morlukları o gece bendeyken gördüm. Bir tatsızlık olmadı, bir saat oturup gittiler' ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlisinin ifadesine karşılık Deniz Bulutsuz, 'Kabul etmiyorum kimse çıkıp 'Şoförü çağır' demedi. Evden ben kendim çıktım. Kulübenin bulunduğu yerden sesimi duymamak imkansızdır' dedi.

ABAJURU SORDU

Hakim tanıkların dinlenmesinin ardından geçen celse hazır edilmesini talep ettiği abajuru sordu. Ozan Güven'in avukatı 'Müvekkilim taşındı ve abajura ulaşamadığımız için getiremedik. Temin ettiğimiz takdirde getireceğiz' dedi. Mahkeme, şoförün tanık olarak dinlenmesine, Deniz Bulutsuz'un raporlarına ve yara izinin kalıcılığının tespit edilmesini karar vererek duruşmayı erteledi.
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