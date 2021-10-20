Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına: Çip takılacaksa Viagra ile takılırdı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor.Günlük vaka sayısının tekrardan 30 binlere dayanması, normalleşme sürecine girildikten sonra yeniden endişelere yol açtı.Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.Aşılamada yavaşlama sonrası vatandaşlara çağrılar yapılırken, Türkiye'de aşısızların oranı da bir hayli yüksek.AŞISIZLARIN İDDİALARIAşı karşıtlığına yol açan iddialardan en yaygın olanlar ise 'aşıyla çip takıldığına ve kısır yaptığına' inanılması...Ünlü komedyen Cem Yılmaz da bu konu hakkında gazeteci Nilay Örnek'e konuştu.VİAGRA'YI YAPAN FİRMA AŞIYI DA YAPIYORAşı karşıtlarının çip iddialarına Viagra üzerinden örnekler veren Cem Yılmaz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;'Aşı olun diyorsun 'Pfizer içine neler koymuştur' sen biliyor musun diyor. Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi. O da aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım. Hem hazır anten de var. Birbirinden hap alıp içenler aşının içinde ne var diyor'