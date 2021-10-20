  • USD: 9,28 - 9,30
  • EURO: 10,82 - 10,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Annesi Aleyna Tilki'yi gölgede bıraktı!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ekleme: 20.10.2021 - 11:02 Güncelleme: 20.10.2021 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Annesi Aleyna Tilki'yi gölgede bıraktı!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yine iddialı bir poz geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam eden Havva Öztel, krem rengi ve derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlarını peş peşe paylaştı.

'BİR TEK KADIN DEĞİLİM BEN'

Öztel fotoğraflarını, “E gün bitti. Gece oldu. Umut yine yarına kaldı... Bir tek kadın değilim ben, çok var bende... Ha ince belli bardağa konan demli bir çay, ha bir dem kadehte... Her zerremde dem var benim, her yaşanmışlığımda bir tat ve elimden alınan, hiç göremeyeceğim bir gömleğin kokusu.

'HİKAYELERİM VAR'

Demin sohbeti var hem, şerefine içilen dostları, sağlığına içilen büyükleri ... Hikayelerim var her sonu bir başlangıç olan, belki de sizin virgülünüzden yakalayacak kadar sizden.” notuyla paylaştı.


Avrupa'da akaryakıt krizi büyüyor!
CHP'de yeni fatura skandalı! SMS için ödenen ücret dudak uçuklattı...
CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ ilişkileri bitmek bilmiyor! Tek tek kimlerle görüştü?
Ankara'da MTA Kampüsü bahçesinde doğalgaz patlaması! İlk açıklama geldi
SGK'lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay
Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…
HDP'den tezkere savunması: Türkiye Fransa'nın yerini almaya çalışmasın
Çin'in Hindistan sınırında gerilim tırmanıyor! Ağır silahlarla konuşlandılar
Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı! 7 yaralı var
Marmara soğuyamıyor: Müsilaj tehlikesi kapıda
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Esad rejiminden İdlib'de alçak saldırı!
Milyonlarca emeklinin gözü son 3 veride! Emeklinin Ocak zammı TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olacak: Emekliye 634 TL zam
Avrupa ülkeleri doğalgaz ve elektrik zamlarıyla sarsıldı! Fakat bunun yol açtığı enflasyonu sakladı
Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Diyarbakır'da sergi gezeceğine Haliç'i temizle'
Bakan Soylu’dan İmamoğlu'nun HDP'lilerle açtığı 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz?
Hulki Cevizoğlu: CHP jakobenizm yapıyor Kılıçdaroğlu tehdit ediyor
Pfizer-BioNTech aşısında sevindiren gelişme! 12-18 yaş grubunda yüzde 93 oranında etkili
ABD'de mucize gibi olay! Düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu
Ekşi Sözlük'te Özdemir Bayraktar ile ilgili iğrenç mesajlar!
Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir