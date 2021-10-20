Ali Kırca, yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan tecrübeli gazeteci Ali Kırca'nın son hali, bir doktora yaptığı ziyaret sonrası ortaya çıktı.

72 yaşındaki tecrübeli gazeteci ve sunucu Ali Kırca, bir süredir ortalarda görünmüyordu.Uzun zamandır ekranlardan ve gözlerden uzak bir hayat süren usta gazeteci Ali Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı.YILLAR SONRA GÖRÜLDÜKırca, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.Ali Kırca'nın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan fotoğraflarının, bir doktor ziyaretinde çekildiği belirtildi.