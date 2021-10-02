Meryem Uzerli hayalini açıkladı!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bir derginin ekim ayının sayısına kapak oldu. Hayallerinden bahseden Uzerli, "Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Çünkü şu an apartman dairesinde oturuyoruz. Çocuklarım için güzel bir gelecek yaratmak istiyorum." dedi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almasının ardından popüler olan Meryem Uzerli, MAG dergisinin ekim kapağına konuk oldu. Kızları ile hayatını Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyarak geçiren Uzerli, hayallerinden bahsetti.Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu Meryem Uzerli, şunları söyledi:"Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily'ye güzel bir gelecek yaratmak. Ve bu dünyada kadın erkek eşitliğini nihayet görebilmek..."