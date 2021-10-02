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İşte İrem Helvacıoğlu'nun yeni aşkı!

Eser Alp ile ilişkisini geçtiğimiz mart ayında noktalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu meslektaşı Fırat Çelik ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşk yaşadığı haberi büyük ses getirirken herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ekleme: 2.10.2021 - 00:55 Güncelleme: 2.10.2021 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
İşte İrem Helvacıoğlu'nun yeni aşkı!
Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteri ile hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz mart ayında Eser Alp ile ilişkisini noktalama kararı aldı.

Güzel oyuncunun bir süredir Fransa'dan Türkiye'ye dönen Fırat Çelik'te birlikte olduğu ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre; ikili önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan'da bir mekanda eğlendi. Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çiftin ilişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşadığı öğrenildi.

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