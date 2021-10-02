Emel Sayın'dan aşk iddialarına yanıt!

Uzun bir süre sağlık sorunları ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, son dönemde toparlanmaya başladı. Geçtiğimiz gün telefonla bağlandığı Söylemezsem Olmaz programında Emel Sayın'la aşk yaşadığını söyleyen Erbil, "Emel Sayın'la üç ay kadar beraberdim. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi..." demişti.Erbil'in açıklamalarının ardından şaşırdığını söyleyen Emel Sayın, "Ne oldu Mehmet Ali'ye son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor.Önce onunla konuşayım ben. Ben izleyemedim, çıkan haberlerden takip ettim. Acaba espri mi yaptı?" dedi.