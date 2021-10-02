Ekranlarda Pelin Akil ruzgarı!

'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Pelin Akil, yapımın son bölümünde sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutuldu. Akil, dizide canlandırdığı İsabel karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Akil'in fanları dizi başladığı andan itibaren Twitter ve Instagram üzerinden sevgi dolu mesajlar yayınladı. Akil için, "İsabel'in güzelliği","İsabel'in tepkileri çok hoşuma gidiyor" gibi mesajlar dikkat çekti