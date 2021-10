Dünyaca ünlü starlar o filmde buluşuyor!

Film dünyasının sevilen iki yüzü yıllar sonra tekrar bir araya geliyor. Ocean's Eleven'daki rolleriyle büyük beğeni toplayan George Clooney ve Brad Pitt ikilisi, yeni bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İki ismin başrolleri paylaşacağı filmi, Spider-Man: No Way Home'un yönetmeni on Watts yönetecek. Filmde Clooney ve Pitt iki tamirciyi canlandıracak.