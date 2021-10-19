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Ünlü sanatçıdan kıroluk açıklaması!

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs Concorde Tower Otel'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan Avcı, Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 19.10.2021 - 11:26 Güncelleme: 19.10.2021 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçıdan kıroluk açıklaması!
Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan 31 yaşındaki şarkıcı Koray Avcı, konser öncesi gazetecilerle konuşmayı ihmal etmedi.
2Koray Avcı: Arabesk kıroluksa ben kıroyum

Avcı, 'Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa, konserlerim son hız devam ediyor. Ben müziğimizi sadece Avrupa'da yaşayan Türkler'e değil, Avrupa'da yaşayan arkadaşlarıma ve dostlarıma da Türk, müziğini sevdirmek için büyük çaba sarf ediyorum' şeklinde konuştu.

'RENKLİ KIYAFETLERLE SAHNE ALDI'
Biz sahne adabının görsel kısmında Tarkan'dan çok feyzalmışızdır. Tarkan gibi önemli bir sanatçı güzel ve renkli kıyafetler giyip sahneler yapmıştır...'

'Biz Tarkan'ın sadece siyah beyaz kısmını alabildik. Renkli kısmını alamadık henüz. Biz bayan sanatçılar kadar sahnede kendimize özen göstermesek de, gösteren erkek sanatçılar var...'

'Bizim Türkiye'de de, Avrupa'nın bir çok büyük sahnesi kadar harika olan sahnelerimiz var. Bunlar arasında akustiği yüksek olan Bodrum ve Aspendos var...'

'MEMLEKET AŞKI BAMBAŞKA BİR ŞEY'

'Memleket aşkı, benim için başka birşey. Kendi ülkemde şarkı söylemek bambaşka bir duygu. Müzik bir ülkenin değil halkın kendini birleştirdiği önemli bir unsur, temel bir etken...'

'O temel etkeni güçlendirecek olan da halktır. Halkın vereceği çabalarla güzelleşiriz' ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural'ın 'Müslüm Gürses ve Arabesk dinleyenler kırodur' açıklaması ile ilgili şöyle konuştu:
'O zaman hep beraber kıroyuz. Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum ve bundan çok mutluyum...'

'POLEMİK YARATILMASINA İZİN VERMEYİN'

'Herkes her şeyi konuşuyor. Bu şekil konuşarak ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın, kimsenin böyle bir polemik yaratmasına da izin vermeyin. Müslüm baba olmasa biz bu sahneye çıkamazdık.'
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