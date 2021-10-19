Paylaşımı beğeni rekorları kırdı!
Canlandırdığı rolüyle ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Burcu Biricik, hafta sonunu Ayvalık'ta geçirdi.
Camdaki Kız dizisinde Nalan karkaterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Biricik, kazandığı parayı eve yatırıyor.
Ayvalık'ta tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Birick'ten, iddiaları doğrular fotoğraflar geldi.
AYVALIK PAYLAŞIMLARIü
Biricik, hafta sonunu arkadaşlarıyla köyde geçirdi, başında yemenisi, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı.