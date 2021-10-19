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Paylaşımı beğeni rekorları kırdı!

Canlandırdığı rolüyle ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Burcu Biricik, hafta sonunu Ayvalık'ta geçirdi.

Ekleme: 19.10.2021 - 12:45 Güncelleme: 19.10.2021 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Paylaşımı beğeni rekorları kırdı!
Camdaki Kız dizisinde Nalan karkaterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Biricik, kazandığı parayı eve yatırıyor.

Ayvalık'ta tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Birick'ten, iddiaları doğrular fotoğraflar geldi.

AYVALIK PAYLAŞIMLARIü

Biricik, hafta sonunu arkadaşlarıyla köyde geçirdi, başında yemenisi, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı.



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