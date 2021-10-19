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Miray Daner o isimle de akraba çıktı!

Son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen Miray Daner'in, Yeşilçam'ın usta ismi ile yakınlığı duyanları şaşırttı.

Ekleme: 19.10.2021 - 12:48 Güncelleme: 19.10.2021 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Miray Daner o isimle de akraba çıktı!
Aşk hayatıyla magazinin en çok konuşulan isimlerinden genç oyuncu Miray Daner, dikkat çekmeye devam ediyor.

Verdiği kilolar ile güzelliğine güzellik katan Miray Daner, Aras Bulut İynemli ile kuzen olmasının yanı sıra, Türk sinemasının usta isimlerin İlhan Daner ile de akraba çıktı.

SOYADLARI BİLE AYNI

Daner ile İynemli'nin kuzen olduklarını söylemiş Daner de 'evet, halamın oğlu' diyerek doğrulamıştı.

Bunun üzerine ise geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlhan Daner'in, Miray Daner'in dedesinin kardeşi olduğu öğrenildi.

İLHAN DANER KİMDİR?

İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro ile adım attı. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanısıra; senaristlik ve yönetmenlik de yapmış olan İlhan Daner, “Seninle Bir Sonbahar” isimli bir de 45'liği bulunmaktadır.

“Bizim Mahalle” dizisinde “Hayri Bey” ve “Sizin Dersane” dizisinde “Ferit” tiplemeleri ile televizyon izleyicilerinin de beğenisini kazanmıştır.

Komedi ağırlıklı sinema filmlerinde rol alan Daner, 1976 yılı yapımı olan Lüküs Hayat sinema filminin senaristliğini yaptı.


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