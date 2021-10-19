İbrahim Tatlıses'in düğün hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın şarkıcı oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim'de Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.29 yaşındaki ünlü çiftin düğünleri İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde gerçekleşti. Ünlü isimlerin katıldığı düğünde Şefkatli üç farklı gelinlik giydi.Tatlıses, ünlü çiftin aylar öncesinden hazırlıklarına başladığı düğün için kesenin ağzını açtı. Sanatçı, bununla da kalmadı ve dudak uçuklatan bir hediye tercih etti.450 BİN TL!İbrahim Tatlıses, gelinine düğün hediyesi olarak epey ağır ve kalın olduğu görülen bir altın kemer taktı. Şefkatli, geçtiğimiz gün bu kemerle birlikte verdiği pozu paylaştı.Yasemin Şefkatli'nin altın kemerinin fiyatı sosyal medyada çok konuşuldu. İddialara göre; İbrahim Tatlıses'in düğün hediyesi olarak taktığı altın kemerin fiyatı 450 bin TL.'DEKOLTE' AÇIKLAMASI!Oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'yi muhteşem bir düğünle evlendiren Derya Tuna, geçtiğimiz hafta İstinyePark'ta objektiflere takılmış, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmişti.Derya Tuna, düğün sonrası basına yansıyan 'Dekolteli gelinlik düğünde olay oldu', 'Dekolteli gelinliğe kayınvalidesi onay vermedi' şeklindeki haberlere açıklık getirmişti:'Ben o haberleri yazanları veya konuşanları hiç anlamıyorum. Bunları nereden çıkarıyorlar? Bir kere o haberleri çıkaranlar benim kıyafetimi görmedi mi?''Ben göğüs dekolteli bir elbise giymişken, gelinimi mi uyaracağım. Kızım 4-5 tane gelinlik yaptırmıştı ve hepsini giymek istedi. Düğün dediğin 10 saat mi ki, her gelinlik iki saat üstünde kalsın, canı istedikçe değiştirdi.'