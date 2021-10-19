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İbo'nun gelini belinde ev parası taşıyor!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı.

Ekleme: 19.10.2021 - 13:00 Güncelleme: 19.10.2021 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
İbo'nun gelini belinde ev parası taşıyor!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın şarkıcı oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim'de Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.

Tatlıses, ünlü çiftin aylar öncesinden hazırlıklarına başladığı düğün için kesenin ağzını açtı. Sanatçı, bununla da kalmadı ve dudak uçuklatan bir hediye tercih etti.

450 BİN TL

Tatlıses, gelinine düğün hediyesi olarak epey ağır ve kalın olduğu görülen bir altın kemer taktı. Şefkatli, geçtiğimiz gün bu kemerle birlikte verdiği pozu paylaştı.

Yasemin Şefkatli'nin altın kemerinin fiyatı sosyal medyada çok konuşuldu. İddialara göre; İbrahim Tatlıses'in düğün hediyesi olarak taktığı altın kemerin fiyatı 450 bin TL.



3 GELİNLİK GİYDİ

29 yaşındaki ünlü çiftin düğünleri, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde gerçekleşti. Ünlü isimlerin katıldığı düğünde Şefkatli, üç farklı gelinlik giydi.


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