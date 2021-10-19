Doğal hali sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.Bergüzar Korel, milyonlarca kişinin takip ettiği instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara çağrıda bulundu.'FARKLI DEĞİLİZ'Korel, kısa sürede 150 binden fazla beğeni gelen paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'BÜYÜLÜ DÜNYA''Instagram'ın büyülü dünyasına hoş geldiniz canım kadınlar. Hepimiz buranın gerçek dünyadan ne kadar uzak olduğundan dert yanıyoruz ama burdan da uzak kalamıyoruz. Ben de iç açıcı fotoğraflar, güzel kadınlar, dekorasyon ya da anne çocuk sayfaları gördüğümde dalıyorum o dünyaya. Hepimiz güzel, sağlıklı, iyi görünmek istiyoruz. Ama bunun yanında burada gerçek de olabilir her şey.'GÜZEL GÖRÜNME ZORLUĞU'Bilinçaltımıza kazınan o temiz, beyaz, steril, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence. Ben oyuncuyum ve mesleğim gereği popülerim. İşimin getirdiği birtakım zorunluluklara hep kafa tuttum. En çok da her daim imrenilen ve güzel görünme zorunluluğuna.'EN DOĞAL HALİM'Bu fotoğraflar, şanslıysam ve güneş doğduktan sonra uyanmışsam yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler. Şiş yüzüm, lekelerim, dağınık saçlarım.. Bazen gün boyu bu halde dolaştım evde. Bazen koltuktan kalkamadım. Bazen özendim makyaj yaptım.'FARKLI DEĞİLİZ'Bazen çok beğendim kendimi bazen aynaya bakamadım. Demem o ki, şu an bu satırları okuyan ve bunlara takılan arkadaşım bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Ufak bir hatırlatma yapmak istedim.'