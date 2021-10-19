Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın dokuz yıllık küslüğünün perde arkası!

Oyuncuların tam kadro yeniden bir araya geldiği 'Leyla ile Mecnun' dizisinde bir ayrıntı seyircinin dikkatinden kaçmadı. Dizinin Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt ile İskender'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın beraber hiç sahnesi yoktu. Bu durumun iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı iddia edildi.BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA!Birsen Altuntaş'ın kamera arkası çalışanlarından alınan bilgiye göre; Ahmet Mümtaz Taylan ile Cengiz Bozkurt'un küslüğü, yaklaşık dokuz yıl öncesine, yani dizinin TRT'de yayınlandığı günlere kadar dayanıyor.Set çalışanlarına karşı sürekli kaba tutumlar içinde olduğu ve mobbing yaptığı öne sürülen Ahmet Mümtaz Taylan ile dizinin yardımcı yönetmenin kavgasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.'EKİBİME KÜFRETME'Set çalışanlarından alınan bilgiye göre; 'Leyla ile Mecnun'un dağ başında çekilen bir sahnesinde yardımcı yönetmen, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sürekli bağırmasına ve hakaretlerine dayanamayıp, 'Yeter, artık senin bağırmalarına, aşağılamalarına katlanamıyorum, evli barklı adamım ben' deyip çekim ortasında ekibiyle beraber işi bıraktı.Yine aynı sezonda set amirinin, birkaç kez 'Ekibime küfretme' diyerek, Ahmet Mümtaz Taylan'ın üzerine yürüdüğü ve yumruklaşmanın son anda önlendiği öne sürüldü.'BU ADAMLA SETE ÇIKMAM'Cengiz Bozkurt'un, yaşanan tüm bu olayların ardından 'Adam güle oynaya çekeceğimiz dizinin her gününü bize zehir etti. Ben bu adamla hiçbir yerde sete çıkmam” diyerek, Taylan'ın olduğu setlerde çalışmayacağını söylediği iddia edildi.Bir dijital platformun, Türkiye'ye ilk giriş yaptığı dönem yerli projelerine ‘Leyla ile Mecnun' ile başlamak istediği, tüm ekibin bu teklifi kabul etmesine rağmen Cengiz Bozkurt'un 'Hayır' dediği için dizinin çekilemediği öne sürüldü.Bu nedenle ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından sahibi olduğu Exxen için TRT'den haklarını alanına kadar dizinin askıda kaldığı belirtildi.'TAYLAN'LA BERABER SAHNE OLMAMASI' ŞARTI!Ilıcalı'nın hakları almasının ardından Cengiz Bozkurt'un başlarda ikna olmadığı ama daha sonra yakın arkadaşları Ali Atay, Serkan Keskin ile Onur Ünlü'yü kıramadığı ve sette Ahmet Mümtaz Taylan'la bir araya gelinmemesi şartıyla dizide rol almayı kabul ettiği ortaya çıktı.