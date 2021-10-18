Serenay Sarıkaya'dan milyonluk yatırım!

'Şahmeran' dizisi ile sevenleriyle buluşmak için gün sayan, son olarak İtalya'nın ünlü takı-mücevher markasının Türkiye'deki reklam yüzü olan oyuncu Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatıran ünlüler arasında yer aldı.Serenay Sarıkaya, 2019'da rol adlığı 'Alice Müzikali'nden sonra ekranlardan uzak olmasına rağmen marka değerini korumaya devam ediyor. 29 yaşındaki güzel, bu yıl firmaların gözdesi oldu.Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmuştu. Geçtiğimiz hafta da markanın daveti için İtalya'da olan Sarıkaya, yaptığı paylaşımlarla olay yaratmıştı.İtalyan mücevher markasıyla anlaşmasından da küçük bir servet kazanan güzel oyuncu, en son bir bankanın reklam filminde oynamıştı. Serenay Sarıkaya, bu reklam karşılığında da yedi milyon TL'yi cebine koymuş.Daha önce de Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından biriyle anlaşması olan ve üç milyon TL gibi bir rakam alan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını yatırıma çevirmiş.Beykoz'dan yedi milyon TL'lik bir villa alan güzel oyuncu, eve ufak bir tadilat yaptırıp kiraya verecekmiş. Yani anlayacağınız Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatıran sanatçılar arasında yerini aldı.'Öte yandan hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren 29 yaşındaki oyuncu, Instagram pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.'NASIL ÖZLEMİŞİM'Daha önce zamanlaması uymadığı için 'Bergen' filminde yer alamayacağını açıklayan Sarıkaya'nın, başrolü Burak Deniz ile birlikte paylaştığı 'Şahmeran' adlı dizinin çekimlerine Adana'da start verilmişti.Sarıkaya, senaryo okurken verdiği pozu, 'Nasıl özlemişim belli değil' ifadeleriyle 9,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.29 yaşındaki güzel, çekimler için bulunduğu Adana'da otomobilin içinde de poz vermiş ve kovboy şapkalı karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.'BEN İŞE GİDİYORUM'Serenay Sarıkaya, saat 06.01'de yüzünde göz altı maskesiyle verdiği poza ise 'Günaydın, ben işe gidiyorum' notunu düşmüş, sette saçları yapılırken çekilen anlarını da paylaşmıştı.