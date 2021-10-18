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Selen Soyder değişimi ile gündem oldu

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Selen Soyder, değişimi ile gündeme geldi. Evlendikten sonra hayatını magazin basınından uzakta yaşama kararı alan Soyder, yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine çekti.

Ekleme: 18.10.2021 - 11:42 Güncelleme: 18.10.2021 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Selen Soyder değişimi ile gündem oldu
Lale Devri dizisindeki performansı ile hafızalarda yer edinen Selen Soyder, bir süredir herhangi projede yer almıyor.


2015 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Oren Fransez ile mutlu bir evliliği olan Selen Soyder'in yaşadığı değişim sosyal medyada gündem oldu.


Yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Soyder'in ekrana döneceği öğrenildi.

İşte Selen Soyder'in son hali;



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