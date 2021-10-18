Oyuncu Tamer Karadağlı'ya bir destek de meslektaşı Ferhat Yılmaz'dan: Vatanını sevmek suç mu?

Antalya Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Yalçın, ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 'Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem.' dedi. Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verildi. Ardından ünlü aktöre linç kampanyası başlatıldı.'Ağır yanlış anlaşıldı'Bununla birlikte ünlü camiasından Karadağ'lıya destek mesajları da yağdı. Son olarak Esra Elönü'nün 24 TV ekranlarında sunduğu Arafta Sorular programının konuk olan oyuncu Ferhat Yılmaz, meslektaşına sahip çıktı. Karadağlı'nın yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, 'Tamer Ağabey'i tanırım iyi bir insandır. Vatanını seven, düzgün bir adamdır. Burada bir yanlış anlaşılma var. Defalarca izledim adam söz kesmekten değil de orada samimiyetten ödülü göstersin diyor. Hak ettin bunu diye veriyor. Orada ağır bir yanlış anlaşılma var.Kesinlikle ben kötü niyet görmedim. Lafını kesmek için versin diye değil. E sonra yanlış anlaşılma devamında bir azarlama var. O azarlama da Tamer Karadağlı için kötü bir durum, yüzü asıldı tabi.' ifadelerini kullandı.'Vatan haini evime giremez'Kendisinin herkese kapısının açık olduğunu yalnızca belli kişilerin evine giremeyeceğini belirten Yılmaz, 'Benim evim dergah gibidir herkes gelir. Evime gelenler için kriterlerim bellidir. Vatan haini olmayacak, iyi insan olacak, siyaset konuşulmayacak. Herkes istediği partili de olabilir, ben saygı duyuyorum. Ama bazı gerçekler de var. Güzel bir ülke, güzel yarınlar için bizim yanlış doğrularımızı masadaki gerçeklere göre şekillendirmemiz gerekiyor. Terör örgütüyse PKK'dır bitti, bunun siyasetle de alakası yoktur. Bunu kabul etmeyen kişilere diyecek söz bile bulamıyorum.' dedi.