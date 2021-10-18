  • USD: 9,20 - 9,22
  • EURO: 10,68 - 10,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Güzellik yarışmasında şok iddia! Özel oda tutup...

Best model "Best Smile" güzeli Elmas Yılmaz şoke eden iddialarıyla gündem oldu. Elmas Yılmaz açıklamasında "Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" dedi.

Güzellik yarışmasında şok iddia! Özel oda tutup...
Ekleme: 18.10.2021 - 12:55 Güncelleme: 18.10.2021 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Güzellik yarışmasında şok iddia! Özel oda tutup...
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı yayınına katılan Elmas Yılmaz Best Model yarışmasıyla ilgili iddialarıyla gündeme geldi. Best model 'Best Smile' güzeli Elmas Yılmaz hakkının yenildiğini iddia ederek yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi.

Elmas Yılmaz açıklamasında, 'Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı' gibi iddialarda bulunarak herkesi şoke etti.

Elmas Yılmaz açıklamasında 'Yarışmaya katılım parası 200 TL ödedik. Tüm masrafları kendimiz yaptık. Bu süreçte 5-6 bin TL harcadım. Best Smile seçilince çok ağladım' dedi.

Genç yarışmacı açıklamasının devamında ise 'Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar' diyerek iddialarda bulundu.
Al sana tarafsız basın! Ekrem İmamoğlu gazetecileri toplayıp Diyarbakır'a götürdü! Ertuğrul Özkök İsmail Saymaz halay çekti
Selçuk Bayraktar'ın acı günü! SİHA'nın Türkiye'deki fikir babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
Gurbetçi vatandaş: İki yıl önce 8 Euro'ya aldığım şeker ilacını şimdi 30 Euro'ya alıyorum kimse nankörlük yapmasın
'Modern' Avrupa'da Müslümanlara zulüm bitmiyor! Terörü bahane edip...
İstanbul'da metrobüs duraklarında izdiham çilesi!
Sahibinden ikinci el arabada fiyatları yükseltecek yeni oyun!
Polisi aracıyla sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu tutuklandı
Günün fıkrası! 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen Selo: HDP'nin PKK ile bağı yok
Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak
Kıdem tazminatında kritik bilgi: Bu şartlar olursa tazminat yanmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları 'siyasi cinayet iddiaları'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu
CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'na karşı 100 bin imza ile Ekrem İmamoğlu aday!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bir müjde daha: 4 yılda tamamlanacak...
Türkiye'ye yönelik garip takıntı: Fransız tarihçi Filiu, Macron'un Mağrip'te Türkiye'ye yönelik saplantısını değerlendirdi
İngiltere'de temizlik işçilerinin grevi, çöp yığınlarına yol açtı
Çin’den ABD’yi şoke eden hipersonik füze hamlesi! Haberleri bile olmadı…
HDP'den, CHP ve İYİ Parti’ye tezkere şantajı
Kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu’na rest: Hadi yap görelim
Esra Hankulu cinayetinde dikkat çeken 1 saat detayı
Yargıtay'dan flaş karar! Eşim yetersiz davası!
10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon! Çin Türkiye'den satın alıyor

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon! Çin Türkiye'den satın alıyor

Altın yatırımcıları ve satış yapanlar dikkat! Altın fiyatları patladı! Süreç tepetaklak oldu! 22-14 ve 18 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Altın yatırımcıları ve satış yapanlar dikkat! Altın fiyatları patladı! Süreç tepetaklak oldu! 22-14 ve 18 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

65 yaş üstündeki vatandaşlar için acil servisler kurulacak

65 yaş üstündeki vatandaşlar için acil servisler kurulacak

Çalışanlar dikkat! Bu durumda işsizlik maaşı kesiliyor

Çalışanlar dikkat! Bu durumda işsizlik maaşı kesiliyor

La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso'dan İstanbul itirafı: Dizi yeniden çekilse...

La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso'dan İstanbul itirafı: Dizi yeniden çekilse...

İleri yaşta imkansız dediler... 70 yaşında ilk kez anne oldu

İleri yaşta imkansız dediler... 70 yaşında ilk kez anne oldu