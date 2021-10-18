Emre Aşık trafik kazası geçirdi

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Emre Aşık, Sarıyer'de motosikleti ile ilerlediği esnada İstinye Park AVM yakınlarındaki trafik ışıklarında beklemeye başladı. Yeşil yandığında hareket etmek isteyen Aşık' iddiaya göre yan yönden gelen bir araçla çarpıştı.Aşık, çarpmanın etkisi ile motosikletinden düştü ve ayağından yaralandı. Diğer aracın sürücüsünün de özel bir televizyon kanalında şoför olduğu belirlendi.Volkan Sağlık isimli şoför, 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ünlü futbolcu, Baltalimanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Olayla ilgili polis merkezine giderek ifade veren iki kazazede, birbirlerinden şikayetçi olmadı.