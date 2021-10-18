Ayta Sözeri'den 'Kırmızı Oda' itirafı!

Ayta Sözeri, önceki akşam Moda Kayıkhane'de sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Sözeri, 'Yıllardır Moda'da yaşıyorum, hep geliyorlar beni dinlemeye' diyerek seyircisinin kendisini çok sevdiğini belirtti.'BEN DE SORUYORUM KENDİME'Sözeri, sahneye çıktığında kendisine çok fazla sevgi gösterilmesinin nedeni için, 'Bazen ben de soruyorum kendime neden beni bu kadar çok seviyorlar diye. 'Bunca sevgisiz geçen yıllarımın acısı olarak mı bu kadar seviliyorum?' diye düşünüyorum...''Halkın sevdiği bir insan olmak istiyorsanız, geldiğiniz yeri unutmayıp, her birine aynı sevgiyi göstermeye çalışmanız gerekiyor' diye konuşarak duygularını dile getirdi.'SANKİ BEN SEÇMİŞİM GİBİ''Kırmızı Oda'da 'Keklik' karakterine hayat veren Sözeri, 'Önce bir çekindim yetişebilecek miyim sahne ve diziye aynı zamanda diye ama uyum sağladım. Sanki Keklik adını ben seçmişim gibi' dedi.45 yaşındaki sanatçı, rol arkadaşı Binnur Kaya'ya ise, 'Ben çok profesyonel danışmanlık aldım. İlk önce Binnur'dan çok çekiniyordum...''BİNNUR İLE ÇALIŞMAK İNANILMAZ''Sonra fark ettim ki gerçekten doktor hanım gibi olmuş ve gelen bütün oyuncuları psikolojik olarak o kadar rahatlatıyor ki bir anda içinde oluyorsunuz. Binnur Kaya ile çalışmak inanılmaz bir şeymiş' sözleriyle övgü yağdırdı.Öte yandan geçtiğimiz günlerde Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alan ve repertuarında Türk müziğine iz bırakmış usta isimlerin şarkılarına yer veren Ayta Sözeri, geceye danslarıyla da renk katmıştı.'ÖĞRETİLMİŞ GÜZELLİĞE KARŞIYIM'Muammer Ketenci imzalı, mürdüm rengi, dantel işlemeli kıyafetiyle konsere başlayan şarkıcı, 'Öğretilmiş güzelliğe karşıyım. 90-60-90 da nedir?' diyerek, hayranlarını güldürmüştü.