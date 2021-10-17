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Ümit Karan soluğu savcılıkta aldı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı

Teknik Direktör Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, yüzde elli kârla para kazanacağını vaat eden arkadaşına 1 milyon 700 bin lira kaptırdı. Arkadaş ortadan kaybolunca, Karan da şikâyetçi oldu

Ümit Karan soluğu savcılıkta aldı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ekleme: 17.10.2021 - 10:17 Güncelleme: 17.10.2021 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Ümit Karan soluğu savcılıkta aldı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Teknik Direktör Ümit Karan, yüzde elli kârla para kazanacağını vaat eden arkadaşına 1 milyon 700 bin lira kaptırdı. Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, Ender S. isimli kişiyle arkadaşlık kurdu.

Ender S. iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda, Doğuş Medya grubuyla irtibata geçip broker işine başladığını ve Karan kardeşlerin yatırım yapması durumunda yüzde elli kazanç sağlayabileceğini söyledi.

Arkadaşının bu sözlerine inanan Karan kardeşler, toplamda 1 milyon 700 bin liralık bir ödeme yaptı. Ödeme yaptıktan sonra iki kardeş, çevresindeki diğer arkadaşlarının da çeşitli miktarda para yatırdığını öğrendi. Aradan aylar geçmesine rağmen Ender S., yatırımdan kâr elde ettiremediği gibi bir de anaparanın azaldığını söyledi.

Karan kardeşler ve diğer arkadaşlarına paralarını iade edeceğini söyleyen Ender S., ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Karan kardeşler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ünlü teknik direktör ve kardeşinin yanı sıra toplamda 7 kişinin mağdur olduğunu belirledi.

ÖNCE TAKİPSİZLİK SONRA KABUL

Savcılık, olayın hukuki itilaf olduğunu belirterek soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Karan, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği ünlü futbolcunun itiraz kararını kabul etti. Soruşturma sürüyor.
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