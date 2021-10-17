Hande Erçel ve Kerem Bursin arasında gerilim!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasında, Gamze Erçel sebebiyle kriz çıktı. Erçel'in halen kız kardeşinin eski sevgilisi olan Murat Dalkılıç'ı takip ediyor olması, Bürsin sinirlendirdi.

Magazin dünyasının evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftlerinden Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in arası gerildi. Uçankuş'un haberine göre; Erçel'in ablası Gamze Erçel'in, eski eniştesi Murat Dalkılıç ile görüşüyor ve takipleşiyor olması Bürsin'i sinirlendirdi.İddiaya göre Bürsin, Erçel'in ablasıyla arasına mesafe koydu. Hande Erçel ise Kerem Bürsin'e, "İnsanların ilişkilerine karışamam. Benim için önemli olan sensin. Kim kiminle görüşüyorsa görüşsün" dedi.