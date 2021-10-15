Survivor Yasin'in son hali şok etti!

Survivor yarışmasında adını duyuran Yasin Obuz, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.Daha önce burnunda kırık olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirten Obuz, bu nedenle operasyon geçirdiğini açıklamıştı.DEĞİŞTİSurvivor Yasin, ameliyattan sonra bandajları çıkarttı ve Instagram hesabından art arda son halini paylaştı. Obuz'un değişimi herkesi şaşırttı.