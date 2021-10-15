Nurgül Yeşilçay'dan görülmedik proje!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı mini dizi projesini hayata geçirdi.İLK NURGÜL YAPTIYeşilçay'ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan, 7 bölümlük mini dizi Poz, NFT olarak kasım ayından itibaren satışa çıkacak.80 BİN TLYapımcılığını Necati Kocabay'ın, senaryosunu ve yönetmenliğini de Nurgül Yeşilçay'ın yaptığı bölümler 3-4 dakika sürecek. Sadece 50 kişinin sahip olacağı dizinin, NFT olarak satış miktarının 8 bin 600 dolar (yaklaşık 80 bin TL) olacağı öğrenildi.