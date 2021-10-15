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Meryem Uzerli, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak?

Önceki akşam 'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nin dördüncüsü düzenlendi. Geceye katılan ünlü isimler arasında olan ve ödüle layık görülen Meryem Uzerli, tören öncesi muhabirlerle sohbet etti. Geçtiğimiz aylarda "Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması jüri üyeliği" iddialarıyla gündem olan güzel oyuncu, tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile görüşme yaptıklarını açıkladı.

Meryem Uzerli, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak?
Ekleme: 15.10.2021 - 11:57 Güncelleme: 15.10.2021 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Meryem Uzerli, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak?
'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nin dördüncüsü önceki akşamı Cemal Reşit Rey konser Salonu'nda gerçekleşti. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları ile Türk sinemasının genç oyuncuları bir araya gelerek ödüllerini aldı.

Törende; Perran Kutman, Turgay Tanülkü, Aydemir Akbaş, Tolga Savacı, Güngör Bayrak, Nuri Alço, İbrahim Enez, Metin Devrim, Feridun Kete ve Nalan Çöl gibi Türk Sineması'na damga vurmuş isimler yer aldı.

Dördüncüsü düzenlenen ödül töreninde; başarıları ile dikkat çeken Meryem Uzerli, Caner Cindoruk, Afra Saraçoğlu ve Erkan Petekkaya gibi ünlü isimler de ödüllerini aldı.

Geceye şıklığı ve güzelliği ile damga vuran 38 yaşındaki iki çocuk annesi Meryem Uzerli, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, ‘'Acun (Ilıcalı) ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz' açıklamasını yaptı.

Acun Ilıcalı, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden ayrıldığından beri ünlü oyuncuyla çalışmak istiyordu. Uzerli'ye 2014'ten bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bir türlü ikna edememişti.

Geçtiğimiz aylarda Ilıcalı'nın, son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli'yi 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olması konusunda ikna ettiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Konuyla ilgili iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmemişti. Fakat Uzerli'nin ödül törenindeki açıklaması; aylar önceki 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' iddiasını akıllara getirdi.

Güzel oyuncu, sözlerine; 'Bunun dışında ocak ayında başka bir projemiz var var ama isimleri şimdilik açıklayamam, bir dijital platformda'' diye devam etti.
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