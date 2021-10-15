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Camdaki Kız'da işler karışıyor! 'Şimdi yandın Sedat'

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Camdaki Kız’ 14 Ekim Perşembe akşamı 15’inci bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı dizinin son bölümünde; Sedat ve Cana’nın Alp’i ikna etme çabaları sürerken; Nalan’ın korkuları gündem oldu. Sedat ve kendisini aldatan karısına “Sizi rezil edeceğim” diyen Alp'in son sahnede; soluğu Feride’nin evinde alması ve Sedat’ın gözündeki korku çok konuşuldu.

Camdaki Kız'da işler karışıyor! 'Şimdi yandın Sedat'
Ekleme: 15.10.2021 - 11:47 Güncelleme: 15.10.2021 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Camdaki Kız'da işler karışıyor! 'Şimdi yandın Sedat'
Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız, yine sosyal medyada gündem oldu. Dizinin 15'inci bölümünde; Cana ve Sedat için Alp korkusu başlarken; Selen'i kıskanan Sedat, Nalan'ı annesi Feride'ye şikayet etti. Son sahnede Alp'in; Feride'nin evine gelmesiyle Sedat'ın yaşadığı şok yeni bölüme damga vurdu.

SEDAT VE CANA'NIN ALP KORKUSU

Camdaki Kız son bölümde; Sedat ve Nalan'ın romantik gecesinin ardından; Cana ısrarla Sedat'ı aradı. Alp'in kendisine boşanma davası açtığını ve çocukları alacağını söyleyen Cana, ‘Hemen İstanbul'a dön' dedi. Nalan'ın ayağını burkmasıyla bahane bulan Sedat, sevgilisinin yanına koştu.

Yaşananları annesine anlatmak için kendi evine gitmek isteyen Nalan'ı bırakan Sedat, soluğu otelde aldı. Sevgilisine Alp'in çok kararlı olduğunu anlatan Cana ise son kozlarını oynayacaklarını söyledi. Yasak aşklarından vazgeçmeyen Cana ve Sedat, Alp'in karşısına geçerek aldatma olayını birlikte inkar etmeye karar verdi.

LEVENT'İN ABLASI KONAĞI BASTI

Akşam yemeği öncesi Koroğlu Konağı'na gelen davetsiz misafir ise herkesi şoke etti. Kocasının kumar borcu için Levent'ten para isteyen ablası zorla eve girdi. Aylin'i dinlemek isteyen Rafet, dolandırıcılık yalanına inandı ve borçlarını ödeyeceklerini söyledi. Damadının ablasına davranışını beğenmeyen Rafet Koroğlu, esip gürlerken; eve gelen Selen'in hızlı çözümü ortalığı karıştırdı.



SELEN'İN HAMİLELİK YALANI

Sedat ile arasında şirket için büyük bir çekişme olan Selen, olayı kapatmak için hamile olduğunu söyledi. Müjdeli haber, Koroğlu Ailesi'nde bir bayram havası yaratırken; Sedat bu duruma çok içerledi. Gece Nalan'a baba olmak istediğinden bahseden Sedat, Selen'i kıskandığını kabul etmeyerek Nalan'ın kalbini kırdı.

MUZO VE HAYRİ YAN YANA

Öte yandan Nalan'ı tüm gün gittiği her yere götüren ve onu koruyup kollayan Hayri, ilk kez Muzo ile karşı karşıya geldi. İkili, merdivenlerde birlikte dertleşti. Sabah Rafet Bey'i almaya giden Hayri ise dedelik haberini Nalan ve Sedat'a yorunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

'BABA OLMAK İSTİYORUM'

Yıllar boyu yaşadıkları yüzünden büyük korkular yaşayan Nalan'ın kabusu diziyi izleyen herkesi korkuturken; araları bozuk olan Sedat ve Nalan, sabah Feride ve Adil'in evine kahvaltıya gitti.

NALAN'I FERİDE'YE ŞİKAYET ETTİ

Kahvaltı sofrasında; Selen'in hamilelik haberinin üzerine Feride de torun temennisinde bulundu. Bunun üzerine kendisi çok istese de Nalan'ın çocuk istemediği söyleyen Sedat'a tepki yağdı.

Ardından Feride, Nalan'ı çamaşır odasına indirdi. Korktuğunu fark ettiği kızına; geçmişte yaşadığı her şeyi unutup büyümesi gerektiğini ve ancak anne olursa kendisinden kurtulabileceğini söyledi. Nalan ise annesinin sözünden çıkmayacağını vurguladı.

ALP'TEN BEKLENMEDİK HAREKET

Çocukları için kocasına karşı son kozunu oynayan Cana, Alp'e yıllar önce kendileriyle çalışan bakıcının Alp'in kendisini taciz ettiğini söylediği videoyu yollayarak bir daha düşünmesini istedi.

İHANETİ İTİRAF EDECEK Mİ?

Eşine çok kızan Alp ise soluğu Feride Hanım'ın kapısında aldı. Kapıda Alp'i gören Sedat'ın şaşkınlığı büyük ses getirdi. Cana'nın kocasının söyleyecekleri ise şimdiden merak konusu oldu.



İşte Sedat ve Alp için yapılan yorumlardan bazıları...

'Alp acaba neler anlatacak? İşte şimdi yandın Sedat', 'İntikam almakta Alp gibi olun', 'Feride tanıdı bence', 'Konuş, anlat. Oraya kadar boşuna gelmedin yapabilirsin', 'Bunu beklemiyordum', 'İyi oldu Sedat sana', 'Yalancının mumu yatsıya kadar mıydı? Sedat'ın da Cana'nın kocası öğrenene kadar sanırım'
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