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Burak Sergen ‘Aldatıldım’ diyerek Nihan Ünsal'a boşanma davası açtı

'Sadakatsiz' dizisinin Haluk Güçlü’sü Burak Sergen, dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Ortaya çıkan görüntülerin ardından; ünlü oyuncu, mahkemenin yolunu tuttu

Burak Sergen ‘Aldatıldım’ diyerek Nihan Ünsal'a boşanma davası açtı
Ekleme: 15.10.2021 - 11:43 Güncelleme: 15.10.2021 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Burak Sergen ‘Aldatıldım’ diyerek Nihan Ünsal'a boşanma davası açtı
Oyuncu Burak Sergen, nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. Yoğun bakımda 1 ay yaşam savaşı veren Sergen, taburcu olduktan sonra haziran ayında kendisinden 28 yaş küçük olan Nihan Ünsal'la evlenmişti.

DÖRT AY ÖNCE EVLENDİLER

Geçtiğimiz hafta da Nihan Ünsal'ın İzmirli iş insanı Özer Kaçmaz'la el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Nihan Ünsal görüntülerin eski olduğunu öne sürse de Burak Sergen boşanmak için harekete geçmişti.
İlk olarak Aile Mahkemesi'ne başvurup Nihan Ünsal hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldıran Burak Sergen, ardından ‘zina' nedeniyle boşanma davası açtı.

MİNİMUM ORANDA TAZMİNAT
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; dava dilekçesinde eşinin ihaneti nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirten Sergen, evliliği sürdürmenin artık mümkün olmayacağını ileri sürdü.

Burak Sergen'in avukatı Ufuk Sıtkı, “Mahkemeye sunmuş olduğumuz boşanma davası dilekçesinde basına yansıyan olayların dışında başka bir şey yok. Nihan Hanım hakkında daha önce de uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Boşanma davasıyla ilgili ise mahkemeden gizlilik kararı aldırdık. Davalıdan minimum oranda tazminat talep ettik” dedi.

Öte yandan Ünsal'ın birlikte olduğu iddia Özer Kaçmaz'ın iki çocuğunun annesi Züleyha Şehitoğlu, tv100'e açıklamalarda bulunmuştu:

'ŞAHİTLİK YAPMAYA HAZIRIM'

“Özer Kaçmaz'la 2018'de boşandık, sonra yeniden barıştık ve aynı evde yaşamaya başladık. Bu kadın annesiyle bizim karşı dairemizde oturuyordu. Yani komşumuzdu. Özer'le kavgamız sonrası ben kızıp çocukları alıp annemin yanına gittim. O sırada bu kadın eşimi (Özer Kaçmaz) ‘Ben seni eskiden beri çok beğeniyordum' deyip ayartmış. Eve girip çıkmaya başlamış. Burak Sergen'le de karı koca ilişkisi yaşamadığına, iki arkadaş gibi olduklarına eşimi ikna etmiş.”

Özer Kaçmaz ile Nihan Ünsal'ın fotoğraflarının eski değil, yeni çekildiğini belirten Züleyha Şehitoğlu şöyle devam etmişti:

“O fotoğraflar yeni, eşim nereye giderse bu kadın da oraya gidiyormuş. Burak Sergen'in hemşiresi de işin içinde. Eşim saftır, bu kadının kendisine aşık olduğuna inanmış ama şimdi her şeyi gördü. Burak Sergen'e ve bana yapılanlar yanlarına kalmasın. Burak Bey'in davasında da şahitlik yapmaya hazırım.”
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